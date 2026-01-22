Los conflictos dentro de Ahora Nación en la región Arequipa le cuestan, por ahora, la candidatura a la Municipalidad Provincial de Arequipa de Juan Carlos Linares, actual alcalde de Cayma, quien queda fuera de la consulta interna de este sábado debido a una inclusión no consentida dentro de la fórmula que integra.

Esta fórmula (lista 2) liderada por Moisés Chuctaya al Gobierno Regional de Arequipa, con actividad proselitista en Cayma, incluía como vicegobernadora a Zulema Nuñonca Huarca, la actual teniente alcaldesa de Cayma, además de las candidaturas provinciales de Linares (Arequipa), Manuel Enrique Aragón Vilcas (La Unión), Max Elías Morón Álvarez (Castilla), Herbert Claverías Vargas (Caylloma) y Marcos Laura Dávalos (Caravelí).

La tacha presentada el 20 de enero señala que Marcos Laura, actual alcalde de Chaparra, no consintió su participación en esta consulta interna, dejando a la lista 2 con solo 4 precandidatos a los municipios provinciales.

El reglamento de la consulta interna señala que una fórmula se considera lista completa si abarca el 50 % más una del total de provincias de la región; en el caso de Arequipa, necesariamente de 5, dejando sin base a esta fórmula.

En la tacha presentada se anexa una declaración jurada de no consentimiento de postulación como precandidato a la alcaldía de Caravelí, la cual se respalda con las firmas de Marcos Laura y del secretario de Organización del Comité Provincial de Caravelí, cuyas bases decidieron no participar de la consulta interna.

A esta situación se le incluye un hecho más escandaloso: dentro de la fórmula presentada para la provincia de Caravelí, se incluyó como regidor a Selso Ostacio Anampa Quispe, quien señaló que nunca se inscribió a la organización política ni mucho menos como regidor para Caravelí.

De esta manera, el miércoles por la noche la Comisión Consultiva Nacional de Ahora Nación publicó solo una lista definitiva de la fórmula regional, la cual es liderada por Jenry Huisa, alcalde de Majes.

Cabe recordar que en las últimas semanas, a través de un oficio y medios de comunicación, Juan Carlos Linares expresó su opinión para que el alcalde de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente, pueda ser el candidato a la Región, señalando que un respaldo a Huisa generaría que algunas bases abandonen el partido.