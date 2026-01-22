Desorganización a la vista: el incumplimiento de requisitos básicos en el Partido Demócrata Unido Perú lo deja fuera de la contienda electoral en Arequipa; la solicitud de inscripción de las listas al Senado y a la Cámara de Diputados fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1.

En ambos casos, la subsanación debió realizarse hasta el 9 de enero; sin embargo, el cargo de esta solicitud se ingresó recién el 10 de enero (22:23 horas). Otra observación fue que en el acta de conformación de candidatos no se consignaron los datos ni de miembros del comité electoral ni de los 5 candidatos elegidos (diputados y senadores), a lo que se suma que ninguno de estos presentó su declaración jurada de hoja de vida, caso contrario para los 3 candidatos invitados.

INCOMPLETOS

De otro lado, el órgano electoral dejó fuera también a la lista completa para el Senado de Avanza País; la razón fue que la candidata María Calcina Pereira no consignó su declaración jurada de consentimiento de participación, dejando como incompleta esta lista.

Una situación similar pasó con la lista de diputados del Partido Político Libertad Popular, donde las declaraciones de consentimiento de Betzabe Ponce Gavino y Karen Torres Manayalle no contenían firmas ni huellas digitales, declarándose incompleta la lista.