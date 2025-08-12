El distrito de Huancarqui, de la provincia de Castilla, espera recibir hasta 4,000 visitantes durante la festividad en honor a la Virgen del Carmen, que se llevará a cabo del 21 al 31 de agosto, siendo el día principal el 30. Esta celebración, organizada por el mayordomo general Jorge Luis Reyes.

Las actividades comenzarán con la novena de misas desde el 21 de agosto, en las que se realizarán albas y oraciones que preparan espiritualmente a la comunidad. El 29 de agosto se realizará la misa y procesión de víspera, acompañada de la tradicional quema de castillos que marca el inicio de las festividades. El día 30 se llevará a cabo la misa principal y la procesión solemne en honor a la Virgen del Carmen, con adornos en la plaza central y presentaciones artísticas.

Durante todo el período festivo, se desarrollarán actividades culturales y recreativas, como la cabalgata organizada junto a la Asociación de Caballos de Paso de Arequipa, que recorrerá los caminos emblemáticos del distrito hasta el balneario Chancharay, conocido por sus aguas cristalinas y propiedades medicinales. También se realizará un concurso de fotografía antigua, con imágenes que rescatan la memoria y tradiciones de Huancarqui, y un concurso de décimas.

“Estas festividades de la Virgen del Carmen de Huancarqui quiere convocar a la colectividad regional para que visite nuestro pueblo. Van a degustar ciertos dulces, ciertos postres, cañazo que es espectacular único. Cosas que van a demostrar nuestra oferta para que ustedes, amigos de la región Arequipa, de la ciudad Arequipa y del país entero, visiten nuestras fiestas”, señaló el mayordomo general.