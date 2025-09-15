Este fin de semana, se intervino a la ciudadana Jennifer Apaza Mantilla, quien pretendía ingresar 3 celulares, 148 chips y cigarrillos ocultos en sus partes íntimas cuando visitaba a su cónyuge Jesús David Quispe. Esto sucedió en el Establecimiento Penitenciario de Varones Socabaya, Arequipa.

El personal de seguridad del penal frustró el intento de ingreso de estos objetos prohibidos, acción que forma parte de la política institucional que encabeza el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco.

Frente a esta acción ilícita de la ciudadana, las autoridades avisaron a representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional para la elaboración de actas y demás trámites.

Además, se intervino a Clarisa Mercedes Pacheco García, quien tenía un dispositivo USB.

La entidad recordó que el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos se sanciona con cárcel y las penas van desde los 4 hasta 6 años de pena privativa de libertad.

En cuanto al ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos o inflamables, la condena puede ser de 8 a 15 años.