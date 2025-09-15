Antony Martínez Cruz (peruano) y Yexel Hernández de Santiago (venezolano) recibieron nueve meses de prisión preventiva por presuntamente estar implicados en el incendio de un local de venta de llantas en el distrito de Miraflores, registrado el 31 de agosto.

La disposición se dio por la jueza de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Fiorela Pastor Arenas, mientras duren las investigaciones por el delito de extorsión agravada en la modalidad de pluralidad e incendio.

De acuerdo con la pesquisa fiscal, ambos estarían involucrados en el ataque intencional contra el local que se ubica en la calle Elías Aguirre.

Como se conoce, Antony Martínez, alias “Chikiluki”, fue detenido por la Policía al ser señalado como el presunto autor intelectual del atentado al local. Fue reconocido por el ciudadano venezolano Yexel Hernández, quien manifestó que le habrían pagado 300 soles para quemar el local.

Yexel también refirió que que tras incendiar el negocio de José Pacco y fugar en una moto hasta la cuadra 7 de la avenida Goyeneche, fue Antony Martínez quien lo recogió del lugar en el auto de placa ATP-327, el mismo vehículo en el que el extranjero fue detenido con droga, en la avenida Salaverry del distrito de Socabaya.

Si bien la investigación contra los varones es por el presunto delito de extorsión, los agentes no descartan que el trasfondo del atentado pudiera ser otro.