Antony Martínez Cruz, alias ‘Chikiluki’, que fue detenido por los detectives de Secuestros de la Divincri al ser sindicado como el presunto autor intelectual de la quema de la tienda de venta de llantas “Kevin”, en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, Miraflores, se mantiene en silencio pese a las acusaciones en su contra.

A través de una rueda de reconocimiento hecha en la cámara Gesell de la Divincri, el ciudadano venezolano Yexel Alfredo Hernández de Santiago, de 30 años, reconoció a Chikiluki como el hombre que lo contrató por 300 soles para quemar el local durante la madrugada del 31 de agosto. Dijo que el peruano lo ubicó en el carwash de la avenida Las Convenciones, en José Luis Bustamante y Rivero, donde vivía y laboraba como cuidante y trabajador del negocio.

También refirió que tras incendiar el negocio de José Pacco y fugar en una moto hasta la cuadra 7 de la avenida Goyeneche, fue Antony Martínez quien lo recogió del lugar en el auto de placa ATP-327, el mismo vehículo en el que el extranjero fue detenido el fin de semana con droga, en la avenida Salaverry del distrito de Socabaya.

Si bien la investigación contra los varones es por el presunto delito de extorsión, los agentes no descartan que el trasfondo del atentado pudiera ser otro, pues el agraviado solo recibió amenazas, pero no se le pidió la entrega de un determinado monto de dinero. El agraviado aseguró que no conoce a los detenidos. Hoy, la fiscalía decidirá si solicita la prisión preventiva de Antony Martínez.