Los detectives en el área de Secuestros de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa están cerca de desmantelar a la banda delincuencial que incendió el local de venta de llantas “Kevin”, en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores. Detuvieron a Antony Martínez Cruz, señalado como el autor intelectual.

La jueza de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Fiorela Pastor Arenas, dispuso la detención preliminar por tres días de Antony Martínez Cruz, quien es investigado como presunto autor intelectual en el incendio del negocio de llantería.

El Ministerio Público solicitó esta medida coercitiva por la presunta comisión del delito de extorsión. Se realizó ayer el control de identidad del investigado.

CONTRATADO

Durante las diligencias preliminares de investigación realizadas por los policías de la Divincri, se supo que el ciudadano venezolano Yexel Alfredo Hernández de Santiago de 30 años, lo redujo a cenizas por el pago de 300 soles.

El extranjero que fue detenido el fin de semana por los efectivos de emergencia en la avenida Salaverry del distrito de Socabaya, mientras conducía el auto de placa ATP- 327, no solo confesó haber sido el autor del ataque contra el local del comerciante que era víctima de una banda de extorsionadores, sino que lo hizo por la necesidad del dinero.

El delincuente aseguró a los detectives que no pertenece a ninguna organización criminal y que solo fue captado por compatriotas para realizar el “trabajo”. Agregó que no conoce al motociclista, que la madrugada del 31 de agosto lo llevó hasta el local que rocío con gasolina para luego prenderle fuego y luego huir, tal como quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

Pese a su manifestación, la Policía no descarta que la versión de Yexel Hernández sea una coartada para no verse involucrado con alguna de las organizaciones criminales que operan en la ciudad, hecho que podría agravar su situación legal.

ILEGAL

Hace un año, Yexel Hernández cruzó ilegalmente la frontera con Ecuador para ingresar al Perú y se trasladó a Arequipa. Aseguró que trabaja en un Car Wash ubicado en la Av. Las Convenciones, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, local que además cuida por las noches.

Cabe señalar que por la posesión de droga, el extranjero aún permanece detenido en el área Antidrogas de la Policía lo que permitirá realizar mayores diligencias de investigación.