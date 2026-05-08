La 2.ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata abrió investigación preliminar contra Juan Gabriel Aguirre C. por la muerte del reportero gráfico Heiner Aparicio Ojeda y las lesiones causadas al comunicador, José Mamani Zamata, ocurridas la noche del miércoles, en el distrito de Paucarpata.

De acuerdo a los hechos establecidos por el Ministerio Público, ambos periodistas se encontraban cambiando una llanta de su vehículo en la avenida Túpac Amaru, cuando fueron impactados violentamente por el automóvil Volkswagen rojo de placa CIH-046.

El conductor huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. No obstante, horas después, Aguirre C. se presentó voluntariamente en la comisaría para declarar sobre lo ocurrido.

El fiscal adjunto Richard López Torres informó que la investigación se inició por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y fuga del lugar del accidente de tránsito. El dosaje etílico practicado al conductor al momento de su presentación arrojó 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que casi duplica el límite legal de 0.50 g/l.

Las diligencias estarán a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) bajo la conducción del Ministerio Público.

Entre las acciones previstas figuran la toma de declaraciones y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, a fin de esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar la situación legal del imputado.