En una acción de fiscalización realizada el pasado 25 de agosto, el Jurado Especial Electoral (JEE) Arequipa 1 detectó una pinta de un partido político en un inmueble público en la provincia de Camaná, hecho que contraviene el reglamento de propaganda electoral en el marco de las Elecciones Generales 2026.

IRREGULAR

La pinta con las inscripciones “Acción Popular” y “Luz María Carazas ¡Siempre adelante!” Fue ubicada frente a la Institución Educativa Faustino B. Franco, en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

Según el Informe de Fiscalización N.º 010-2025-AAC-JEEArequipa1-EG2026/JNE, la directora del plantel educativo, Yesenia Carazas, manifestó que dicha propaganda no fue autorizada por la institución, además de que no se autorizó a ninguna organización política al uso del muro perteneciente al colegio.

El numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral establece que el “utilizar los muros de predios públicos para realizar pintas, fijar o pegar carteles” constituye una infracción en materia de propaganda electoral.

Cabe señalar que Luz María Carazas es actualmente afiliada al partido Acción Popular, desde el 2021.