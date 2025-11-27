Con la finalidad de revalorar la vivencia alrededor de la zona monumental del Centro Histórico de Arequipa, este sábado 29 de noviembre se realizará la ruta turística “Safari Fotográfico Urbano”, el cual consistirá en un concurso de fotografía en cuatro puntos específicos.

La subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Romina Gonzales, detalló que las inscripciones serán gratuitas y se realizarán vía virtual hasta las 15:30 horas del 28 de noviembre.

Como requisito fundamental a la hora de fotografiar, los participantes deberán incluir el factor humano, es decir, personas, visitantes, interacciones con el espacio, entre otros. “Luego de esto (ruta turística) vamos a tener un catálogo, que vamos a utilizar estas fotos para la promoción turística”, ahondó la funcionaria.

CERTAMEN

Los participantes se concentrarán en el Portal de la Municipalidad a las 13:00 horas para alistar sus equipos, a las 14:15 iniciará el recorrido en la iglesia y plaza San Francisco, siendo el segundo punto la alameda Bolognesi, posterior a ello se dará una visita al barrio San Lázaro y culminará en la iglesia y Claustros de la Compañía de Jesús, culminando todo alrededor de las 18:00 horas.

“Lo que queremos destacar básicamente es que haya la importancia de los monumentos históricos, porque nosotros en Arequipa los vemos, visitamos, lo damos por hecho, pero hay una vivencia de estar en los monumentos”, resaltó Gonzales sobre esta iniciativa.

Al final cada participante presentará 4 fotos por punto visitado, estas imágenes no deberán ser retocadas y los resultados serán anunciados el 1 de diciembre.

La fotografía ganadora recibirá 1 ‘master class’ con el fotógrafo Denis Mayhua, además de una impresión de 60x70.