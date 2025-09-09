La consejera regional de Castilla, Natividad Taco, advirtió que las siete obras ejecutadas por administración directa (AD) en su provincia se encuentran retrasadas o sin presupuesto para culminarse. “Ni uno solo está al día”, afirmó la autoridad, tras precisar que los proyectos en Machahuay, Ayo y Huancarqui presentan serias deficiencias técnicas y administrativas.

Uno de los casos más críticos es el Centro de Salud de Huancarqui, que solo registra un avance del 16% cuando debió estar concluido hace un año. “Un mal expediente técnico, como en todos los proyectos, ha paralizado la obra”, señaló Taco. Agregó que se conformará una comisión especial para identificar responsables y remitir los informes al Ministerio Público.

La consejera también cuestionó la situación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Corire, iniciada en 2018 y actualmente inoperativa pese a un avance del 90%. “Se ha pagado el 96% del proyecto, pero está abandonado, con equipos y tuberías tirados”, denunció, recordando que en 2023 se asignaron S/ 268 mil para un diagnóstico que nunca se entregó.

Taco responsabilizó al Gobierno Regional por no priorizar obras en ejecución y destinar recursos a nuevas fichas de mantenimiento. “El gobernador ha indicado que no dará un sol más a ningún proyecto por administración directa. Sin embargo, lo que corresponde es concluir lo que ya se empezó, sobre todo en salud y saneamiento”, subrayó.