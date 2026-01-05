Un voraz incendio redujo a cenizas las pertenencias de una pareja de ancianos en la margen derecha del distrito de Cerro Colorado. El siniestro se registró hoy en la tarde en una vivienda ubicada en la asociación Nuevo Horizonte, cerca a la Institución Educativa Fe y Alegría, movilizando de inmediato a los residentes de la zona, bomberos y policías de la comisaría de Zamácola.

Ante la magnitud de las llamas, los vecinos no dudaron en organizarse rápidamente con mangueras y baldes de agua, intentando mitigar el fuego mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Efectivos de la Compañía de Bomberos Nº 19 arribaron al lugar para controlar el avance del incendio y evitar que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes. Aunque el despliegue de los hombres de rojo logró sofocar el siniestro, las pérdidas en el interior del inmueble fueron totales.

Informaron que no hay reporte de personas heridas ni víctimas que lamentar, pero el daño material ha dejado a la familia en una situación de absoluta vulnerabilidad.

La tragedia ha causado una profunda consternación entre los habitantes del sector. Rosalía Aparicio, vecina de los damnificados, relató con tristeza que la pareja lo perdió todo: “Se han quemado artefactos, muebles, ropa y hasta su comida. El fuego arrasó con todo y ahora no sabemos dónde van a pasar la noche”, señaló.

Se sabe que la madre de familia se sustenta mediante la venta de helados y su hijo con quien comparten la vivienda se encontraba fuera del hogar.

Tras el control de la emergencia, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes. Los peritos trabajan ahora para determinar las causas exactas que originaron el siniestro.

Los vecinos han hecho un llamado a las autoridades locales y a la comunidad para brindar ayuda humanitaria a los ancianos, quienes han quedado solo con lo que llevaban puesto.