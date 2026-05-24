El incremento de tocamientos indebidos y robos dentro del transporte público estaría afectando cada vez más a escolares en Arequipa. Según el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (ASIEPRA), Rutbel Begazo, estos casos habrían aumentado aproximadamente un 30% respecto al año pasado.

“Esto ocurre a diario”, afirmó Begazo al advertir que numerosos escolares son víctimas de acoso dentro de las unidades, especialmente en rutas concurridas. Sin embargo, muchos adolescentes optan por guardar silencio por miedo a ser expuestos o revictimizarse durante el proceso de denuncia, situación que impediría conocer la verdadera magnitud del problema.

CIFRAS

El representante de ASIEPRA indicó que las cifras manejadas por su institución provienen de reportes realizados por estudiantes en colegios privados. Esto explicaría por qué el incremento denunciado no aparece reflejado en estadísticas oficiales o los registros policiales.

Además de tocamientos indebidos, también existiría un aumento de robos de pertenencias durante los trayectos escolares. Dicha situación no solo genera preocupación entre padres de familia y directivos, sino también alarmas debido al riesgo constante que enfrentan los menores al usar transporte público.