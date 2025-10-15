La tortuosa vida que durante el último año tuvo Noemí C. G., de 42 años, terminó la tarde del último lunes con la detención de su exesposo, el ingeniero mecatrónico Alexander Chávez Olivares, de 28 años, quien es acusado de presuntamente chantajearla sexualmente a cambio de no publicar material íntimo en las redes sociales.

Los detectives del Área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri capturaron al ingeniero mientras caminaba por la primera cuadra de la avenida Francisco Bolognesi, del distrito de Miraflores, tras la denuncia que presentó su exesposa.

Según los hechos narrados por la víctima, Alexander Chávez la venía extorsionando a través del aplicativo Messenger de Facebook, exigiéndole mantener relaciones sexuales a cambio de no difundir videos íntimos que había obtenido durante su relación sentimental.

DESCRIPCIÓN

También manifestó que el denunciado habría creado una cuenta falsa en Facebook con su nombre completo, con la intención de continuar con el hostigamiento, incluso habría lanzado amenazas de muerte contra ella, su hija y demás familiares.

La agraviada hizo capturas a los supuestos mensajes que su exesposo le enviaba desde la cuenta falsa y en ellos se lee que la citaba en reiteradas oportunidades y le advertía que le haría daño, hasta incluso se escribieron amenazas de muerte. Por ello, Noemí solicitó medidas de protección que le fueron concedidas por 13° Juzgado de Familia que prohibió al ingeniero acercase al domicilio de su ex pareja; sin embargo, el hombre continuó con el hostigamiento e incluso fue detenido por vulnerar en más de una oportunidad la disposición judicial, ello ocurrió en junio, julio y agosto.

Tras la captura del ingeniero, los detectives de Secuestros procedieron con el registro de su vivienda donde se incautó una gorra de policía, dos teléfonos celulares marca Samsung y una laptop marca Lenovo, los equipos serán, visualizados para revisar su contenido y establecer si fueron usados para el chantaje. Con base a las evidencias recabas en las últimas 48 horas, la Fiscalía tiene hasta esta tarde para decidir si solicitará o no la prisión preventiva del investigado.