Este domingo se inició oficialmente el tiempo de Aviento, un tiempo de espera que alimenta la esperanza del pueblo fiel y dura cuatro semanas en las que la Iglesia en Arequipa se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús.

Este es un periodo litúrgico con el que la Iglesia da comienzo a un nuevo año eclesiástico, en este caso, el Año Litúrgico 2026, y que marca la preparación espiritual para la Navidad.

Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, envió un mensaje a los fieles recordando que es tiempo invita a contemplar la venida de Jesucristo, tanto su nacimiento histórico como su retorno glorioso.

Monseñor del Río Alba explica que el Adviento se divide en dos etapas. "La primera nos invita a levantar los ojos hacia Jesús que vuelve. Es el mismo Hijo de Dios que hace más de dos mil años se encarnó y se hizo hombre en el seno de la Virgen María, resucitó de la muerte, subió al Cielo y regresará para juzgar a vivos y muertos y llevar a plenitud su Reino".

La primera parte del Adviento, entonces, dispone a examinar cómo estamos llevando nuestra vida y al ser sincero, uno llegara a la conclusión de que los buenos propósitos y fuerzas no son suficientes para que Jesús lleve al cielo. “Reconocer esto nos abre a celebrar bien la segunda parte del Adviento, porque brota en nosotros el deseo, o hasta la necesidad, de que Jesús venga a salvarnos”.

De esta manera, el Adviento nos prepara para la Navidad, porque en ella celebra que Dios se hace hombre para cargar con los pecados y, a través de su propia carne, clavarlos en la Cruz y dar a cambio su Espíritu Santo.

La segunda etapa conocida tradicionalmente como la novena de preparación para la Navidad, está orientada a una cercanía más íntima con el misterio del nacimiento de Jesús.

El arzobispo invitó a los fieles a vivir este tiempo con reflexión y esperanza. Con el Adviento, la comunidad católica inicia un tiempo de espera activa y renovación espiritual en camino hacia la Navidad.

Mensaje semanal