El Arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, pidió reflexión en este tiempo de Adviento. (El Comercio)
Este domingo se inició oficialmente el tiempo de Aviento, un tiempo de espera que alimenta la esperanza del pueblo fiel y dura cuatro semanas en las que la Iglesia en Arequipa se prepara para celebrar el nacimiento de Jesús.

Este es un periodo litúrgico con el que la Iglesia da comienzo a un nuevo año eclesiástico, en este caso, el Año Litúrgico 2026, y que marca la preparación espiritual para la Navidad.

Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, envió un mensaje a los fieles recordando que es tiempo invita a contemplar la venida de Jesucristo, tanto su nacimiento histórico como su retorno glorioso.

Monseñor del Río Alba explica que el Adviento se divide en dos etapas. "La primera nos invita a levantar los ojos hacia Jesús que vuelve. Es el mismo Hijo de Dios que hace más de dos mil años se encarnó y se hizo hombre en el seno de la Virgen María, resucitó de la muerte, subió al Cielo y regresará para juzgar a vivos y muertos y llevar a plenitud su Reino".

La primera parte del Adviento, entonces, dispone a examinar cómo estamos llevando nuestra vida y al ser sincero, uno llegara a la conclusión de que los buenos propósitos y fuerzas no son suficientes para que Jesús lleve al cielo. “Reconocer esto nos abre a celebrar bien la segunda parte del Adviento, porque brota en nosotros el deseo, o hasta la necesidad, de que Jesús venga a salvarnos”.

De esta manera, el Adviento nos prepara para la Navidad, porque en ella celebra que Dios se hace hombre para cargar con los pecados y, a través de su propia carne, clavarlos en la Cruz y dar a cambio su Espíritu Santo.

La segunda etapa conocida tradicionalmente como la novena de preparación para la Navidad, está orientada a una cercanía más íntima con el misterio del nacimiento de Jesús.

El arzobispo invitó a los fieles a vivir este tiempo con reflexión y esperanza. Con el Adviento, la comunidad católica inicia un tiempo de espera activa y renovación espiritual en camino hacia la Navidad.

Mensaje semanal
