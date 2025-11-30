El Mercado Metropolitano del distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, celebró su tercer aniversario destacando su infraestructura moderna, el orden de sus 784 comerciantes organizados y el considerable movimiento económico que genera, consolidándose como uno de los centros de abasto más accesibles que tienen los vecinos de El Pedregal.

La celebración estuvo marcada por un vibrante Concurso de Decoración por Rubros, donde el puesto de “Juguetes y Bisutería” obtuvo el primer lugar al recrear un ambiente tipo “Jurassic Center”, seguido por el rubro “Naturistas” con una representación de la cosmovisión andina, y “Tencisilos y Sombreros” con una original ambientación retro.

TRABAJO

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades como Zenón Machaca Quispe y Osías Ortiz, se destacó el esfuerzo colectivo y la unidad de los comerciantes, quienes han convertido a este mercado en un referente de desarrollo regional y ejemplo de unión para Majes, con actividades festivas que continuarán al día siguiente con un gran pasacalle cultural.

“Son tres años de historia, esfuerzo y alegría. Este mercado es un ejemplo de unión y desarrollo para Majes”, expresó Osias Ortiz durante la ceremonia. Los compradores también destacaron el esfuerzo de los comerciantes que, en tan poco tiempo, convirtieron el mercado en uno de los más importantes de El Pedregal.