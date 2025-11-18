Este martes 18 de noviembre, se aplica una encuesta de victimización por extorsión con el objetivo de conocer la cifra real de personas afectadas por este delito, incluidos aquellos casos que no se denuncian ante la Policía. La encuesta ya empezó y termina al promediar las 16:00 horas.

La iniciativa fue dada a conocer por el Gobierno Regional de Arequipa, donde 84 voluntarios, previamente identificados, visitarán las viviendas de 15 distritos para empezar con las preguntas.

La encuesta será aplicada de manera anónima por los jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín, quienes cubrirán una muestra de mil ciudadanos.

De acuerdo a José Briones, coronel de Comité Regional de Seguridad Ciudadana-CORESEC, el cuestionario contiene 35 preguntas y fue elaborado en coordinación con operadores de justicia, como Fiscalía, Poder Judicial. Entre las preguntas, figura: ¿Ha sido víctima de extorsión, ¿Realizó algún pago a los extorsionadores?, etc.

La campaña se realiza en distritos como José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado, Miraflores, Alto Selva Alegre, Miraflores, Socabaya, Paucarpata, Socabaya, entre otros.

Briones precisó que los resultados permitirán diseñar políticas regionales preventivas y operativas para el 2026, así como fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía y las instituciones encargadas de combatir este delito.