Los efectivos policiales de la comisaría de Camaná lograron la detención de dos personas señaladas de integrar la banda “Los colochos de la extorsión”, ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana investigados por presuntos actos de extorsión contra vecinos de la provincia.

Durante el patrullaje en la avenida Lima, en pleno Cercado de Camaná, los agentes ubicaron a dos sujetos con características que coincidían con la información brindada por las víctimas. Ambos fueron identificados como Jorge Luis Torres Asprilla (39) y Jhon Eider Candelo Riascos (41), ambos de nacionalidad colombiana.

Fueron trasladados a la comisaría de Camaná para verificar su situación migratoria. Cuatro ciudadanos se presentaron para señalarlos como los responsables de las extorsiones que venían sufriendo en sus viviendas.

Ante ello, se procedió a su detención por el presunto delito de extorsión, quedando el caso en manos de la Fiscalía de turno y la unidad especializada de Arequipa.

Importante golpe a la delincuencia que afecta a las familias y emprendedores en la provincia de Camaná.