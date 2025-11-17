En Arequipa, la inseguridad también golpea al sector cultural. El Sindicato de Intérpretes, Músicos, Compositores, Conjuntos, Orquestas y Autores informó que unos 40 músicos han recibido amenazas, extorsiones o pedidos de cupos en lo que va del año, cifra que representa aproximadamente el 5% de sus 787 agremiados.

Jhon Gutiérrez, secretario del sindicato, precisó que las modalidades más comunes son extorsiones, cupos y amenazas directas, algunas de ellas acompañadas de seguimiento a los artistas. “Algunos lo han denunciado a la Policía y otros lo han dejado en el aire por desconfianza”, afirmó. Asimismo, confirmó que ya se han registrado atentados contra sonidistas y músicos.

El dirigente explicó que los casos de extorsión suelen incrementarse en temporadas de alta demanda musical, especialmente en Navidad, Año Nuevo y los aniversarios de los distritos, cuando las orquestas y conjuntos reciben más contratos y se vuelven blanco de amenazas para el cobro de cupos.

MEDIDAS

Para enfrentar esta situación, el gremio viene articulando acciones con autoridades policiales y fortaleciendo su propia estrategia de resguardo. “Tenemos medidas de seguridad para cada ocupación y también manejamos un sistema de inteligencia interno”, explicó Gutiérrez.