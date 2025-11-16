Los vecinos que viven en la avenida Revolución y Jesús, en Paucarpata, atraviesan una situación preocupante porque delincuentes están rondando para aprovechar en entrar en viviendas donde no está nadie. Rompen las chapas y se llevan objetos de valor.

Hace dos días, los mismos pobladores atraparon a un sujeto que estaba entrando a una casa del sector y llamaron a la Policía para entregarlo. Según denunciaron, el varón no estaba solo, ya que las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona grabaron a otras dos personas que corrían.

ORGANIZACIÓN

Los pobladores ya están organizándose tras los constantes robos a las casas y detallan que los delincuentes recorren la zona, vigilan la hora que sale cada propietario y entran a los inmuebles vacíos para llevarse todo. Se trataría de una banda criminal.

Los robos son frecuentes en todo el sector conocido como El Badén, donde no solo entran a robar a los inmuebles, sino también ocurren los asaltos a paso o llegan vehículos de otros distritos para arranchar carteras o celulares a los ciudadanos que transitan en las calles.

ANTECEDENTE

Paucarpata es señalado año tras año como uno de los distritos con mayor índice de victimización de la región. Desde la Policía, identificaron zonas con mayor actividad delictiva que son Miguel Grau y Jorge Chávez, así como los sectores conocidos como Badén y Alameda.