Esta semana, la Policía incautó más de 90 kilos de droga en la ciudad de Arequipa, donde se detuvo a cuatro presuntos implicados y el decomiso de un vehículo para el traslado ilícito.

La primera intervención se realizó en el kilómetro 30 de la vía de penetración a Espinar, en la provincia de Caylloma, donde agentes de la Policía intervinieron una camioneta que transportaba en su tolva ladrillos de clorhidrato de cocaína.

Se trataba de una Toyota Hilux blanca, de placa DOV-791, conducida por Raúl Lunasco Quispe (25) y acompañado por César Quispe Curo (41), ambos procedentes de Ayacucho. Un tercer ocupante consiguió escapar hacia la zona agreste.

Durante el registro preliminar en la comisaría de Imata, los agentes detectaron que la tolva había sido modificada para ocultar 43 kilos de cocaína, valorizado en aproximadamente 200 mil soles. El cargamento tenía procedencia de Ayacucho y tenía como destino Bolivia.

La segunda intervención fue en Santa Rita de Siguas, donde agentes decomisaron 50 kilos de marihuana que estaban siendo trasladados desde Huamachuco (La Libertad) con destino a la ciudad de Arequipa, donde sería distribuida. En esta acción se detuvo a dos personas más y se incautaron 4 celulares vinculados a la red de acopio y transporte.

Además de estas intervenciones, la Policía informó que en la comisaría de Independencia se intervino a un varón acusado del delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 16 años.