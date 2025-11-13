Aunque la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció para este 13 de noviembre el inicio de la renovación de la calzada y reparación de la berma de la avenida José Abelardo Quiñones, esta obra iniciará recién en una semana, según detalló el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

Esta demora se debe a una evaluación sobre el plan de desvíos a aplicarse, dado que la obra contempla un plazo de 60 días calendarios y la intervención total de la vía entre el puente Quiñones y el óvalo con la avenida Víctor Andrés Belaunde.

“El plan de desvíos indica que los carros que suben de la Marina al puente Quiñones, ese tramo se va a cerrar y se va a aperturar solo el de bajada para que tenga la transitabilidad del caso”, señaló la autoridad tras la ceremonia de entrega del puente Ghunter.

Asimismo, la intersección entre las avenidas Quiñones y Emmel para evitar el corte del flujo de vehículos en este sector. Ante la proximidad de la temporada de lluvias y el plazo de 2 meses respectivo, Rivera manifestó que no existirá demora alguna de presentarse las lluvias.

Este proyecto se encuentra valorizado en 2,4 millones de soles, contempla la renovación de calza de 7,899 metros cuadrados además de reparación de bermas por 1,004 metros cuadrados.