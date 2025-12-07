Ubicado a unos 50 minutos del Cercado de Arequipa, una vivienda en la Asociación de Vivienda Casa Huerta “Virgen de Chapi”, en el distrito de Paucarpata, era utilizado para la producción de estupefacientes presunta banda criminal dedicada a la elaboración y microcomercialización de Pasta Básica de Cocaína (PBC).

El Área Antidrogas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, tras un trabajo de seguimiento, dio con la ubicación de este laboratorio clandestino deteniendo en su interior a dos personas e incautando 12,8 kilogramos de PBC.

Este estupefaciente incautado se encontraba distribuido entre 12 bolsas de PBC (aproximadamente 1 kilo por bolsa), 2 bolsas húmedas en proceso de elaboración (500 gramos), 4 bolsas pequeñas (250 gramos) y 1 vaso de vidrio con PBC (50 gramos).

En el interior de la vivienda se encontraron diversos artefactos utilizados por la banda denominada “Los capos del Mantaro”, que se presume sería una de los principales abastecedores de droga en la ciudad.

Hasta el lugar se constituyó personal especializado de Criminalística para las diligencias del caso que se extendieron por varias horas. Los detenidos fueron identificados como Cristian Mayer Chuquizuta Chicana (29) (a) ‘Jota’ e Iván Limas Mamani (42) (a) ‘Quique’.

El hecho fue puesto de conocimiento a la 2da Fiscalía Penal de Paucarpata de Arequipa.

HALLAZGO

Como parte de esta operación se incautó también 200 soles en efectivo, 2 teléfonos celulares, 14 envases de ácido industrial, 2 sacos de bicarbonato de sodio, 1 saco de sesquicarbonato de sodio, 3 ollas metálicas con restos positivos para PBC, bidones con líquidos químicos, enseres metálicos empleados ene l filtrado, 1 balanza digital, 1 cocina industrial pequeña y 1 balón de gas industrial.