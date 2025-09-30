Carmen Cruz Huaracha informó ayer que fue agredida junto a su esposo el 11 de julio y el 25 de setiembre del 2025 por personas con los rostros cubiertos que usaron piedras para ingresar a su propiedad, en el asentamiento 4 del sector de San José, distrito de La Joya.

“Terminé (11 de julio) bañada en sangre por 15 encapuchados. La Policía que está a cinco minutos no actuó inmediatamente, yo salvé la vida de mi esposo, porque reaccioné. El 25 de setiembre vienen más personas a ingresar a mi predio y dicen que no van a salir porque es su propiedad, cuando es de mis padres que les ha costado comprar en 1998, está inscrita en Registros Públicos”, señaló.

Alicia Román Delgado, asesor legal de Carmen, señaló que han denunciado el 4 de setiembre en la Fiscalía de Crimen Organizado para que se investigue e identifique a los responsables.

No obstante, Alicia Román señaló que el 25 de setiembre también le arrojaron piedras a su vehículo, cuando se encontraba en el interior con otra abogada, frente al terreno en disputa.

“Un mismo notario entrega constancias de posesión. Pido que se investigue y el caso merece ser ventilado”, señaló.

MÁS AFECTADOS

Sin embargo, Carmen Cruz no sería la única que tendría problemas con los terrenos. Son como 40 personas que podrían perder sus predios, en total serían más de 500 hectáreas.