Cristian Joel Quilla Paja (20) fue detenido el 13 de setiembre en la tarde por los efectivos policiales del área de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri), porque es sospechoso de secuestrar y abusar sexualmente de la menor con iniciales M.L.F.A de 14 años de edad.

De acuerdo con la investigación de la Policía, la intervención se realizó en la asociación José Luis Bustamante y Rivero, manzana 15, lote 14, en el distrito de Cerro Colorado.

La víctima logró escapar de su supuesto captor y alcanzó a pedir ayuda a un patrullero de la Policía que realizaba su ronda habitual por la zona. La menor contó los momentos complicados que vivió en manos de Cristian Quilla.

CONTROL

Los agentes del orden, al tener conocimiento de la gravedad del hecho, activaron el plan cerco para dar con el responsable, considerando que la adolescente estaba reportada como desaparecida.

Los policías guiados por la información de la menor se dirigieron al lugar donde habría estado privada de su libertad y víctima de agresión sexual.

El sospechoso apareció en la vivienda cuando la Policía se encontraba en el lugar y lograron intervenirlo con facilidad. La víctima logró reconocerlo como su agresor y los efectivos procedieron a detenerlo como parte de las diligencias de ley.

El sospechoso fue llevado a la Divincri donde fue identificado como Cristian Joel Quilla Paja (20), es investigado por el presunto delito de secuestro.

El hecho fue comunicado a un representante de la 3ra Fiscalía Penal Corporativa Cerro Colorado, quien dispuso que se continúen con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de Cristian Quilla Paja.

La menor tendrá que pasar exámenes con el médico legista, mientras el detenido permanece en la carceleta de la Divincri.