Este 20 de enero se cumplen los 720 días calendarios de plazo para el término de las obras en la I.E. Sebastián Barranca de Camaná, sin embargo, por los inconvenientes presentados debido a la mala formulación del expediente técnico, este proyecto del Gobierno Regional de Arequipa no registra un avance físico mayor al 15 %.

El expediente técnico presentando por la Municipalidad Provincial de Camaná al Gobierno Regional de Arequipa no contempló las filtraciones de agua en el terreno, las cuales se detectaron al momento de la excavación.

Sobre ello, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, aceptó que de haberse detectado a tiempo esos vicios ocultos pudo evitarse un retraso que obligó a la reformulación del expediente técnico, el cual fue aprobado en junio del año pasado.

Según indicó la autoridad, el nuevo expediente técnico contempla 6 frentes de intervención, donde cada uno se está tratando como una obra diferente, por lo que aseguró que este año se concluirá esta obra, aunque no existe una fecha fijada para ello.

“Muchas veces en el expediente se llaman vicios ocultos porque, según la estación del año, hay mucha filtración allá, y eso no se vio cuando hicieron el estudio de suelos”, precisó.

Cabe señalar que la primera piedra de esta obra se colocó en noviembre del 2023, pero no fue hasta el 1 de febrero en que los trabajos físicos iniciaron, con una demora en la instalación de la contingencia, para esta fecha el valor del proyecto era de 31,9 millones de soles, sin embargo, con la actualización hecha en el 2025, el presupuesto se incrementó hasta los 33,4 millones de soles.