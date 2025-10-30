En la ciudad de Camaná y El Pedregal en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, se ha vuelto recurrente el robo de gallos de pelea a reconocidos criadores; sin embargo, ayer, ante una nueva sustracción de aves de riña, los efectivos de la comisaría de Camaná realizaron una rápida intervención que permitió la captura de un presunto integrante de la banda delincuencial conocida como “Los Galleros Lechuceros”, dedicada al hurto de aves de combate.

INTERVENCIÓN

Tras conocerse el robo de varios animales del interior de un galpón ubicado en la cuarta cuadra de la calle Moquegua, en el Cercado de Camaná, al que ingresaron envenenando a los perros guardianes, el agraviado hizo la denuncia que motivó la reacción del personal policial que comenzó a realizar la búsqueda de los presuntos delincuentes.

A las 3:00 de la mañana de ayer, los agentes que patrullaban por el jirón Samuel Pastor en el Cercado de Camaná, ubicaron frente a la galería Monterrey a un hombre en actitud sospechosa que caminaba cargando varias bolsas de tela y rafia. Al ser intervenido, el desconocido se identificó como el docente Raúl Quiñones Quispe, de 45 años, y al ser consultado sobre lo que llevaba en las bolsas, respondió que llevaba gallos de pelea y reconoció que los había hurtado.

MÁS

Además de admitir el ilícito, dijo que lo había cometido con otro varón a quien solo identificó como “Orejas” con quien estuvo minutos ante de su intervención policial y que, supuestamente, se había separado de él para ir en busca de una movilidad para marcharse de Camaná con las aves robadas.

El varón fue detenido por el presunto delito de hurto agravado y puesto a disposición de la Sección de Investigaciones de la Comisaría de Camaná para las diligencias de investigación.

En la dependencia policial se abrieron las bolsas, descubriendo las aves sustraídas; además, en uno de los saquillos se encontraron alicates, una cizalla y otras herramientas empleadas para fracturar cerraduras, también se le halló una bolsa con un potente pesticida agrícola que se presume era utilizado para envenenar perros.