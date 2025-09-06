Una vez más, el equipo del colegio de San José se impone en el fútbol y esta vez en el Torneo Wawafútbol, realizado en la ciudad de Arequipa. Los pequeños en la categoría de 7 años brillaron en este evento, consiguiendo la medalla de oro, después de más de 8 fechas de largas jornadas.

El equipo, quien ya se había consagrado tricampeón en el torneo de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa, no fue compasivo y con el apoyo de padres y aficionados, los pequeños gigantes dieron la talla.

INTENSO ENCUENTRO

Bajo el nombre de Los Lobos y en una final intensa y emocionante, vencieron 2-1 a Cantolao Arequipa con un doblete de Evan del Sante, quien fue elegido como Mejor Jugador del Torneo.

Además, Rafel Alcázar fue considerado el Máximo Goleador. Entre los pequeños campeones del grupo están; Esteban Centeno, Máximo Valverde, Eduardo Carpio, Mateo Chirinos, Lucas Gonzales, Esteban Valdivia, Joaquín Ortiz, José Concha y Luis Mayta.

Todos los menores son alumnos de primer grado de primaria del colegio San José. “Felicitamos con orgullo a nuestros campeones y a su entrenador Luis del Sante, por guiarlos en este nuevo logro”, expresó la institución educativa.

Los Lobos fueron superiores ante FBC Real Amistad y Cantolao Arequipa, tras la fase de grupos.

Los Lobos fueron campeones en la Sub-7 de Wawafútbol en Arequipa. Foto: Difusión.

Golazos de Evan, uno de mitad de campo. Salió el mejor jugador. Foto: Difusión.

TORNEO

El campeonato Wawafútbol está dirigido a niños y niñas que tiene o están por cumplir 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años de edad, y disfrutar del deporte.