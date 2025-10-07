La semana pasada, los detectives de Secuestros de la Divincri de Arequipa capturaron al menor Lisandro L. C. de 17 años apodado como “Farid”, que utilizó explosivos para extorsionar a su ex empleador con la finalidad de obtener 150 mil soles y se supo que ocultaba el material peligro dentro de un hostal ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

La tarde de ayer, los agentes se trasladaron hasta el hostal JIS, ubicado en la calle Zegarra Ballón, en la zona de Cerro Juli, donde hablaron con el cuartelero quien permitió el ingreso de los agentes y a quienes entregó un maletín que contenía las pertenencias del investigado por extorsionar a Luis C. B. y su hija.

Al revisar el equipaje, los agentes hallaron diez cartuchos de explosivo tipo emulsión, nueve cápsulas de fulminante, tres artefactos listos para detonar y dos metros de mecha de seguridad. El material fue inmediatamente asegurado por especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes realizaron el procedimiento de retiro seguro para evitar cualquier riesgo.

Los explosivos forman parte de los que utilizó el menor para detonarlos a un costado de la casa de las víctimas para presionarlos y advertirles que la amenaza de muerte era real si no cumplían pagar en dos partes los 150 mil soles que les exigían a cambio de no atentar contra sus vidas.

La policía investiga el origen del material explosivo que se utiliza para la minería y cómo es que el menor accedió a los mismos, no se descarta que en el caso haya más personas involucradas.