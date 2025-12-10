Anthony Quincho Vílchez, de 25 años, falleció el fin de semana tras sufrir una golpiza a manos de tres sujetos durante la celebración de una fiesta por el Día del Minero que se llevó a cabo en el distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí.

Soledad Tadeo Vílchez, contó que su hermano acudió a una fiesta junto a sus amistades. En la reunión se topó con tres hombres, quienes habrían comenzado a molestar a una amiga suya, produciéndose un conato de bronca entre el trabajador y aquellos desconocidos.

LAMENTABLE

Los amigos del trabajador le explicaron que trataron de retirar a Anthony de la fiesta para trasladarlo a su campamento para que descanse, pero el minero ,a mitad de camino trató de volver, encontrándose otra vez con quienes había peleado, surgiendo un nuevo enfrentamiento en el que resultó gravemente herido.

Fue llevado a su habitación pensando que no había ocurrido nada grave, sin embargo, amaneció sin vida, siendo su cuerpo trasladado a la morgue central de Arequipa para que se le haga la necropsia que determine qué le causó la muerte.

En Acarí fue detenido David Fernández P. como uno de los presuntos agresores del minero y según Soledad, habría reconocido que participó de la golpiza a su hermano, pero no quiso dar información de los otros dos varones que agredieron a Anthony.