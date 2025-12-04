Mientras miles de mineros de bases de Camaná, Caravelí y frontera con Ayacucho protestan con el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, otro sector agrupado en la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, no solo rechaza el cierre del paso vehicular, sino que apuestan por propuestas técnicas y diálogo directo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para viabilizar un proceso que lleva más de una década estancado.

El representante de la Federación, Nilson Flores, explicó que se pudo conversar con el Ministerio de Energía y Minas para ver alternativas que destraben los expedientes y aceleren los procesos de evaluación. En este sentido, se planteó la evaluación grupal para acortar plazos de formalización y aplicar el silencio administrativo cuando el Estado no cumpla los plazos de respuesta.

No obstante, la salida de Máximo Gallo, exdirector General de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), con quien se habían logrado estos puntos, deja el asunto en pausa, justo ahora que se inicia el debate en el Congreso para la aprobación el dictamen que amplía la vigencia del Reinfo hasta el año 2027 y abre la puerta a que los más de 50 mil mineros informales excluidos retornen al padrón.

MANIFESTANTES

Mientras tanto, la Panamericana siguió ayer bloqueada en el kilómetro 622 en el distrito de Chala (Caravelí) y el kilómetro 782 en el distrito de Ocoña (Camaná). Base de Luicho de Ayacucho se sumó a las protestas en la vía nacional.

Los mineros protestantes se multiplicaron de mil 500 a siete mil para presionar a los congresistas a que aprueben la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 y de esa manera seguir extrayendo minerales, sin que concluya la formalización.

Los más perjudicados son decenas de conductores y pasajeros que transitan por la red vial nacional al quedar varados desde el 1 de diciembre por más de 12 horas, cuando los protestantes deciden dar una hora de tregua.

OCOÑA

Los mineros artesanales provenientes del sector de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia de Camaná, mantuvieron ayer bloqueada la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Ocoña.

Simón Quispe, presidente de Asppamacs, informó que aumentó el número de protestantes en el puente Ocoña. “Necesitamos una ley propia para trabajar de por vida. El Gobierno nos tiene con ampliaciones de un año, nos reprimen y criminalizan. Hasta el fin de semana seremos más”, señaló.

El dirigente de los mineros informales hizo el llamado a las fuerzas políticas para que hoy voten a favor de la ampliación del proceso de formalización. “Vamos a estar atentos, veremos las bancadas que nos están apoyando. Tenemos que seguir luchando”, dijo.

Los dirigentes de las bases de asociaciones mineras de Secocha acordaron dar tregua de pase de vehículos ayer de 19:00 a 20:00 horas, pese a la cola de mása de cinco kilóemtros de unidades varadas en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur.

CHALA

En el distrito de Chala no hubo ayer tregua para el pase de vehículos y la posición se mantendrá hasta nuevo aviso, de esa manera radicalizan la medida.

Con una extensa fila de camiones y camionetas pertenecientes a la Base de Pauza de los Mineros Artesanales de Luicho, en la región de Ayacucho, se desplazaron ayer mil 500 personas en caravana al distrito de Chala.