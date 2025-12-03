Mientras distintos actores nacionales han convocado a un paro para exigir la ampliación del proceso de formalización minera, en Arequipa —región con el mayor número de mineros en vías de formalizarse— la postura es totalmente distinta. Los mineros artesanales locales no solo rechazan la paralización, sino que han decidido sostener una estrategia basada en propuestas técnicas y diálogo directo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para encaminar un proceso que lleva más de una década sin avances sustanciales.

“Los paros no solucionan nada. Lo que necesitamos es trabajo técnico, no medidas electorales”, afirmó Nilson Flores Suárez, vocero de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, al cuestionar el tono político con el que, según indicó, algunos dirigentes nacionales pretenden impulsar la huelga. Para él, el llamado al paro no responde a una necesidad real del sector, sino a intereses externos ajenos a la situación administrativa del proceso.

En Arequipa la percepción es clara: la ampliación del plazo para completar la formalización ya había sido consensuada previamente y responde a la incapacidad del Estado para evaluar miles de expedientes derivados desde los gobiernos regionales. El cambio de autoridades y la sobrecarga documental retrasaron las evaluaciones, pese a que los mineros cumplieron con presentar todos sus requisitos, explicó Suárez Flores.

“Todo estaba trabajado antes. La prórroga no es una concesión política, es una necesidad administrativa porque el Estado no revisó a tiempo los expedientes. Nosotros sí hemos cumplido”, enfatizó el representante. Por ello, sostienen que no existe justificación técnica para adoptar medidas de fuerza que bloqueen vías o afecten a las regiones del sur, y advierten que estas protestas solo deterioran la imagen del sector y generan desconfianza en la ciudadanía.

Frente a este escenario, los mineros artesanales de Arequipa han optado por fortalecer su trabajo técnico. La llegada del director de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo, permitió reactivar las mesas de diálogo y abrir una agenda centrada en soluciones concretas. Entre las alternativas planteadas destacan las evaluaciones grupales y conjuntas para optimizar recursos, así como la aplicación del silencio administrativo positivo, que permitiría aprobar automáticamente expedientes cuando el Estado no cumpla los plazos establecidos.

Tras la reunión con el Minem, se acordó que un equipo técnico especializado viajará a Arequipa para trabajar directamente con los mineros. En paralelo, el sector presentará su propio comité técnico para avanzar de manera conjunta. La meta fijada es ambiciosa: lograr que los primeros mineros de la región culminen su formalización en diciembre. Con más de 11 mil operadores aún en la ruta, Arequipa considera indispensable recibir atención prioritaria y un manejo serio, alejado de presiones políticas.

El mensaje final del gremio es contundente: la formalización minera no progresará con paros, sino mediante diálogo, rigurosidad técnica y decisiones basadas en evidencia. “Nosotros queremos formalizarnos, producir legalmente y contribuir al país. No estamos para paros. Estamos para trabajar”, recalcaron los representantes, quienes buscan marcar distancia de las protestas nacionales y demostrar que, con voluntad, la formalización sí es posible.