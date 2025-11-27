Desde el domingo, el publicista Renzo Condorchoa Sivincha (44) se encuentra internado en la unidad de trauma shock del hospital Honorio Delgado donde lucha por las graves lesiones que le causó en la cabeza y el cuerpo el estrellarse directamente contra un camión de carga pesada en la “Quebrada de Guerreros”, vía de penetración al distrito de Matarani, en Islay.

Además de su negocio personal, Renzo es un apasionado del motociclismo y la velocidad. Le gustaban las competencias y pertenecía a un grupo con el que solía realizar paseos y participar de competencias amateur. La madre de Renzo contó que el fin de semana se había reunido con su grupo para realizar un paseo por las playas de Mollendo y fue durante el camino que sufrió el accidente.

“Me dijeron que al tomar una curva Renzo se abrió mucho, se deslizó en la moto y terminó chocando contra el camión”, dijo la madre del publicista que se accidentó al mediodía del domingo.

AUXILIO

Fue rescatado por los bomberos de Mollendo quienes lo evacuaron hasta el hospital de Alto Inclán, de allí la familia pidió que lo trasladasen a la clínica Aúna, en Arequipa, donde no pudieron hacerlo atender debido a que les pidieron un considerable monto de dinero como garantía que no tenían en ese momento.

Renzo Condorchoa finalmente terminó siendo trasladado al hospital Honorio Delgado donde lo internaron en Trauma Shock. Su estado es delicado, está asistido con ventilación mecánica y sus padres oran por su recuperación. El padre de Renzo sostuvo que el viaje de paseo en el que se accidentó su hijo ocurrió días previos a la competencia amateur de motociclismo en la que iba a participar en Iquique, Chile. Ya tenía los pasajes comprados y debía viajar esta semana.

Aunque hace un año su hijo había quedado sub campeón en un torno realizado en El Pedregal, Majes, el padre no estaba de acuerdo con que practicara el deporte de los fierros al considerarlo peligroso.

“Una vez yo presencié un accidente grave que tuvo uno de su amigos y le pedí a mi hijo que no quería velo así, pero no me hizo caso y siguió en lo suyo”, dijo consternado.