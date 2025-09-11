Malú Balarezo lucha hace seis años por restablecer la salud de su pequeño Alián de 10 años de edad que fue diagnosticado con leucemia, el segundo de sus hijos. Encontró en los policías de la División de Investigación Criminal (Divincri) y la Región Policial de Arequipa el apoyo con la donación de sangre.

Vende desayuno todos los días a los efectivos policias de Divincri y la Región Policial. De esa manera está juntando el dinero para el segundo trasplante de células madre a la médula ósea en la clínica San Juan de Dios.

“En agosto debieron hacerle un trasplante de células madre a la médula ósea, es lo que me explicó el médico. Se requiere 22 mil soles, lo hago particularmente porque el procedimiento no lo cubre el SIS (Seguro Integral de Salud)”, señaló.

Malú logró juntar ocho mil soles y le falta completar la diferencia. Por lo pronto, vende desayuno de quínua y segundos, ya que no puede trabajar en una empresa e institución porque tiene que dedicarle tiempo a su hijo.

“A veces se pone mal y tengo que estar con él (Elián), en casa, hospital o en Lima. Los policías son mi apoyo”, apuntó.

No obstante, Elián ya puede caminar y se encuentra como alumno libre en el colegio Mayor Mendel, considerando que en una institución educativa estatal no es aceptado. “La profesora me está apoyando bastante”, dijo.

Las personas de buena voluntad que desen apoyar a Malú Balarezo, pueden ubicarla en la mañanas en la puerta de la Divincri (Cercado) y la Región Policial Arequipa (Yanahuara). También, mediante el número de Yape: 986529823.

