La abogada Milagros Chirinos Rosas es desde ayer en la tarde la nueva gerenta de Transportes y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en reemplazo de David Hernández Salazar que fue designado como miembro y presidente del Concejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) Lima - Callao.

La funcionaria asume el compromiso de ordenar el transporte urbano, fortalecer la fiscalización y asegurarse que los ciudadanos tengan acceso a la movilidad.

Desde la MPA informaron que Chirinos Rosas tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, enfocada en derecho de transporte terrestre, derecho corporativo y gestión pública.

PREOCUPACIÓN

El regidor Rolando Bedregal, miembro en la Comisión de Transportes de la MPA, informó que se realizaron tres cambios en la Gerencia de Transportes y espera que Milagros Chirinos muestre capacidad y que encamine el trabajo de David Hernández.

“Es mi preocupación, las cosas se estaban encaminando y tomando un rumbo. El siguiente gerente debe seguir el mismo camino para mejorar el transporte en Arequipa, es un problema que se arrastra por el mismo contrato donde participaron los concesionarios y no los pobladores que reciben el servicio”, afirmó.

El legislador municipal señaló que ha conversado con el alcalde Víctor Hugo Rivera, quien le ha manifestado su posición de ingresar el 2026 a la operatividad en el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Mientras, Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa (CETARE), solicitó ayer la continuidad de las acciones en beneficio del servicio especial de taxi, como la modificación de la Ordenanza Municipal 927 (plaqueo) para permitir el ingreso de los taxis formales al Centro Histórico de la ciudad sin restricciones.