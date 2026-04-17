Padres de la institución educativa secundaria Carlos Noriega Jiménez, ubicada en el distrito de Huanuhuanu (Caravelí), realizaron una protesta para exigir soluciones inmediatas ante la falta de docentes, situación que viene afectando a decenas de estudiantes.

El problema se origina por el incremento insostenible de la población escolar. Cada año egresan más de 80 alumnos del nivel primario; sin embargo, la institución solo cuenta con 55 vacantes para secundaria, lo que deja a más de 30 alumnos sin acceso a continuar con sus estudios.

Según informó el presidente de APAFA, David Gerardo Cuti Apaza, existe responsabilidad tanto de la dirección del plantel como de la UGEL, debido a que los requerimientos de docentes se realizaron fuera de los plazos establecidos, lo que impidió asegurar presupuesto para el año 2026.

El dirigente señaló además que esta problemática no es reciente, ya que la demanda educativa en la zona crece entre 4% y 6% anual sin que se hayan adoptado medidas oportunas por parte de las autoridades.

Como parte de sus acciones, los padres llevaron a cabo una movilización desde el centro poblado de Mollehuaca hasta el frontis de la empresa minera Caravelí, donde el tránsito por la carretera Relave se bloqueó por momentos. “¡Nuestros hijos necesitan estudiar!”, se lee en algunas pancartas de los progenitores, quienes también cuestionaron a la empresa por su limitada responsabilidad social, pese a su alta producción y presencia en el distrito.

Tras la manifestación, los padres fueron recibidos por un representante de la empresa, quien indicó que actualmente brindan apoyo en la contratación de docentes y evaluarán ampliar ese respaldo.

Asimismo, se acordó realizar una reunión este viernes 17 a las 14:00 horas en la Municipalidad Distrital de Huanuhuanu, con el objetivo de buscar una resolución concreta al problema.

David Cuti Apaza también cuestionó la falta de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones, señalando que no se han realizado inversiones en el nivel secundario durante la actual gestión. Lo que se necesita son 2 docentes y 2 auxiliares.

“No podemos permitir que más de 30 alumnos se queden sin estudiar. La educación es un derecho”, enfatizó el presidente de APAFA.