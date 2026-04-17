El subgerente de Comunidades Campesinas de la región de Arequipa, Roger Alanoca, advirtió ayer que el 90 % de niños y jóvenes de las zonas rurales está emigrando hacia la ciudad, lo que llevó a la disminución de agricultores y ganaderos en la región Arequipa.

En la región existen 109 comunidades campesinas, de las cuales 56 se encuentran en proceso de despoblamiento, especialmente en las provincias de Caylloma y Arequipa. Esta situación compromete la sostenibilidad de la producción agrícola y el desarrollo rural.

“No tenemos jóvenes. A veces en la ciudad no sentimos la importancia de tener a los comuneros en el campo. Imagínense que el valle del Colca no produzca; van a encarecer los productos del campo”, señaló Alanoca, quien alertó de las consecuencias económicas del abandono de estas zonas.

El representante de los comuneros explicó que la falta de oportunidades en las comunidades impulsa a los jóvenes a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Añadió que los programas del Estado no llegan de manera oportuna para fomentar emprendimientos ni generar alternativas que permitan retener a la población juvenil.

No obstante, informó que muchas comunidades presentan una población flotante, ya que varios comuneros residen en la ciudad y solo retornan para participar en asambleas. “Estamos en proceso de desaparecer comunidades y también los productos que se producen”, afirmó.

FESTIVAL

La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social anunció la realización del Primer Festival Sociocultural de Comunidades Campesinas, que contará con la participación de más de 120 productores. El evento se desarrollará los días 25 y 26 de abril, de 7:00 a 18:00 horas, en el parque Los Ccoritos, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se ofrecerán productos como maíz, papa, habas, olluco y frutas.