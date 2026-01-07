Joel F. Fuentes J. recibió una sentencia condenatoria con pena efectiva, tras ser intervenido por conducir un vehículo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad pública y la vida de las personas.

La media fue conseguida por el Distrito Fiscal de Arequipa, a través de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, a cargo de la fiscal adjunta provincial, Licet Mercedes Coila Calsin.

Tras aceptar los cargos formulados por el Ministerio Público, el caso continuó en juicio oral bajo el sistema de flagrancia. Como resultado, el Poder Judicial le impuso 10 meses y 8 días de pena privativa de la libertad, cuya ejecución quedó suspendida hasta que la sentencia sea confirmada por la instancia superior correspondiente, estableciéndose además estrictas reglas de conducta.

Además, se estableció el pago de la reparación civil de S/1500, monto que fue cancelado íntegramente. Así también, se dispuso la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo por el mismo periodo de la pena principal.