Con la llegada de la temporada de verano, miles de visitantes acuden a las playas de la región Arequipa para disfrutar del mar y compartir en familia. No obstante, en la primera semana de este año se han registrado varios rescates realizados por la Policía, lo que evidencia la necesidad de tomar responsabilidad.

Es así que este 6 de enero, el personal de Destacamento de Salvamento y Rescate Acuático de Mollendo rescató a dos personas que eran arrastradas mar adentro por fuertes corrientes marinas, ocurridas en la tercera playa de la jurisdicción.

El primer rescate se reportó a las 14:15 horas, cuando un joven de 25 años fue arrastrado a una distancia de 220 metros mar adentro. El veraneante fue auxiliado y trasladado a la carpa de salvataje, donde recibió la atención y recomendación oportuna.

El segundo ocurrió una hora después, cuando una mujer de 25 años estaba siendo arrastrada a 320 metros de la orilla. La joven fue auxiliada y conducida a la carpa de salvataje.

RECOMENDACIONES

Para evitar estos incidentes o desenlaces fatales, la Policía exhortó a la población a seguir una serie de recomendaciones antes de ingresar a las playas.

Entre ellas; ingresar a playas autorizadas y verificar que exista la bandera de alerta, acatar disposiciones del personal de Salvataje, y no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol.