La Asociación Consorcio Arequipa Zona 3 B, ubicado en el distrito de Yura, se convirtió en el escenario de una significativa jornada cultural con la realización de su Segundo Encuentro de Takanakuy. Este evento fue un testimonio del arduo trabajo de la comunidad, liderada por su presidente, el señor Walter Choquecota.

Los propios vecinos se encargaron de construir el ruedo que albergó los encuentros, demostrando un compromiso excepcional para que este tipo de tradiciones andinas no se pierdan.

TRADICIÓN

El presidente Choquecota hizo hincapié en que esta celebración es un pilar de la identidad cultural, originaria de Chumbivilcas, y que se está rescatando por segundo año consecutivo. “Es una tradición cultural, no es agresión”, señaló, explicando que, si bien el Takanakuy implica un enfrentamiento físico regulado, los encuentros no terminan en peleas ni riñas, sino que son una forma ancestral de resolver conflictos o simplemente una exhibición de honor.

La directiva destacó que, respetando la tradición, el evento se programa estrictamente para los meses de diciembre y enero, evitando su realización en otras fechas para que no sea percibido como un lucro.

Pidió a las autoridades competentes su apoyo para difundir el evento y, crucialmente, para proveer la infraestructura necesaria, especialmente graderías, que son vitales para la comodidad y seguridad de los asistentes. Se subraya que esta tradición debe seguir viva y contar con el respaldo institucional.