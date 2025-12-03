Ante el inicio del periodo de lluvias, algunos alcaldes de Arequipa, junto al gerente regional de Agricultura, Helard Nina, solicitaron hoy al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, la declaración de emergencia por peligro inminente, debido al riesgo de inundaciones y afectación de campos de cultivo.

Durante la reunión que hubo está mañana en las instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el alcalde del distrito de Urca Corire, en la provincia de Castilla, Fidel Alpaca, destacó que este año se han perdido 200 hectáreas de arroz a consecuencia del desborde del río. Aseguró que presentó su expediente para la declaratoria de emergencia, porque tiene 22 puntos críticos y cuenta con aproximadamente 10 fichas de intervención.

Según la Gerencia de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Arequipa, a la fecha hay 422 puntos críticos identificados en la región, en su mayoría se trata de ríos y quebradas. La aprobación de esta declaratoria permitiría al Gobierno regional responder con maquinaria y combustible, necesarios para realizar trabajos de defensa ribereña y enrocamiento. “Si no se da la declaratoria, quedaremos perjudicados. No queremos repetir lo ocurrido el año pasado, ya que tenemos 22 sectores críticos en riesgo”, advirtió el alcalde.

Saúl Durán, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Majes, añadió que el año pasado se ejecutaron 12 fichas de emergencia para prevención, pero este año el GRA devolvió las fichas presentadas, bajo el sustento de falta de presupuesto. La preocupación aumenta porque ya inicia el periodo de lluvias y aún no realizaron trabajos de prevención.

El ministro Cuno Salcedo instó a los alcaldes a presentar sus expedientes, asegurando que deben contar con “buen sustento”, y encargó la coordinación y asistencia técnica del área de Infraestructura Hidráulica del MIDAGRI para colaborar con las autoridades.