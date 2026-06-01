Un total de 825 explosivos fueron hallados e incautados durante una operación realizada en la zona denominada El Chugui, dentro de la concesión minera Patricia-Karina, ubicada en el distrito de Achanizo, provincia de Caravelí. La intervención se efectuó en el marco del operativo policial “Impacto 2026”, desplegado en este sector de la región, donde las autoridades realizaron una inspección de diferentes áreas de la labor minera.

La diligencia fue ejecutada luego de que las autoridades recibieran información sobre la presunta presencia de personas secuestradas, heridos y sujetos armados en la zona. A partir de esta alerta se dispuso una intervención para verificar la situación en el lugar y realizar las acciones de búsqueda e inspección dentro de la concesión minera.

INCAUTADO

Durante la revisión de uno de los socavones, los agentes encontraron varios sacos ocultos que contenían un total de 732 explosivos. Junto a este material también fue ubicado un rollo de mecha lenta con un peso aproximado de ocho kilogramos, el cual permanecía almacenado en el mismo punto donde se realizó el primer hallazgo.

Las diligencias continuaron en otros sectores de la concesión minera. Como parte de la inspección, el personal policial recorrió zonas aledañas al socavón y verificó distintos puntos considerados de interés para la investigación, ampliando el radio de búsqueda dentro de la operación minera.

En una zona elevada cercana al lugar donde se encontraron los primeros sacos, los agentes ubicaron otros dos sacos que contenían 93 explosivos adicionales. Con este segundo hallazgo, la cantidad total de explosivos encontrados durante el operativo ascendió a 825 unidades.

Además de los explosivos, el personal interviniente encontró un rollo pequeño de mecha lenta, una caja que contenía 66 fulminantes y 23 casquillos de armas de largo alcance. Todo este material fue contabilizado e incorporado a las diligencias realizadas durante la intervención en la concesión minera.

OPERACION

El trabajo estuvo a cargo de efectivos de la División de Operaciones Especiales (DIVOPS) de Camaná y las labores se desarrollaron en un área de actividad minera ubicada en la provincia de Caravelí.

También participaron unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, y representantes del Ministerio Público. Los explosivos, fulminantes, mecha lenta y casquillos encontrados fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes. El material quedó bajo custodia para las investigaciones correspondientes, que deberán determinar su procedencia y las circunstancias en las que fue almacenado dentro de la concesión minera.