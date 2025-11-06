El gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Pablo Salinas, confirmó el inicio de un nuevo proceso sancionador contra Pedro Sanga, quien fuera coordinador de la Comisión de Festejos por el 485° Aniversario de Arequipa.

Este nuevo proceso se da por las demoras en la presentación del informe financiero sobre las actividades realizadas en el marco del aniversario de la ciudad, el mismo que debió presentarse en un plazo de un mes, “hay una falta de responsabilidad de Pedro Sanga, por este tema”, señaló el gerente municipal.

Cabe señalar que a Pedro Sanga se le abrió un proceso administrativo en agosto luego de que la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional intervinieran la oficina de la comisión por la denuncia de una presunta irregularidad en la venta de entradas en el festival “Sabores de Arequipa”.

Sobre este primer proceso, Pablo Salinas señaló que Dircocor hasta el momento no comunicó sobre la investigación que se abrió contra Sanga, por lo tanto, aún no existe una resolución sobre este proceso administrativo.

En cuanto al informe financiero, el gerente municipal señaló que la próxima semana se tendrá un consolidado exacto luego de cruzar información con la Oficina de Contabilidad, aunque adelantó que lo más probable es que no se tengan ganancias como las del 2024.

Salinas también confirmó el cambio de Sanga en la Subgerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, siendo reemplazado por Nataly Urrutia Calle.