En vísperas del 485° Aniversario de la ciudad, Correo, el diario de Arequipa, ha preparado un atractivo sorteo que tendrá lugar este miércoles 13 de agosto, al mediodía, transmitido en vivo por su página de Facebook.

Desde hoy martes hasta mañana, los lectores pueden participar recortando los cupones publicados en el Diario Correo y depositándolos en el ánfora instalada en la calle La Merced 125, oficina 157, Cercado de Arequipa.

GRANDES PREMIOS

Entradas dobles para el XLIII Festival Internacional de Danzas Folklóricas- Festidanza (para las funciones del 16, 17 y 18 de agosto).

(para las funciones del 16, 17 y 18 de agosto). Paquetes de libros .

. Vales de consumo.

de consumo. Un cuadro en acuarela de Sabandía.

de Sabandía. Fotografías artísticas de Arequipa.

Y muchos regalos más.

¿CÓMO Y CUÁNDO RECLAMAR LOS PREMIOS?

La lista de ganadores se publicará el mismo día del sorteo a través de la página web de Diario Correo y redes sociales. En la edición impresa del jueves 14 de agosto, también se darán a conocer los resultados.

Los ganadores deberán recoger sus premios entre el lunes 18 y martes 19 de agosto, en el local La Merced 125, presentando su DNI, en horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

En cuanto a las entradas para Festidanza, el ingreso será con lista y antes de las 19:00 horas horas en el Coliseo Arequipa.