La inseguridad en el transporte público afecta cada vez más a los escolares en Arequipa. Según el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (ASIEPRA), Rutbel Begazo Salazar, en lo que va del año los robos y tocamientos indebidos contra estudiantes se han incrementado en un 30%.

“De cada 10 estudiantes, por lo menos 7 han sido víctimas de robos de sus pertenencias dentro de las unidades de transporte urbano y entre 3 a 4 de cada 10 sufrieron tocamientos indebidos”, informó Begazo.

Agregó que la mayoría de los casos no se denuncia formalmente: “El 70% de estos hechos no son reportados porque los alumnos entran en pánico o recién se dan cuenta cuando llegan a sus instituciones educativas”.

El dirigente indicó que los principales objetos sustraídos son celulares, y que los asaltos ocurren tanto en horarios de ingreso como de salida de clases. Alertó que la situación está afectando la salud emocional de los estudiantes y generando temor permanente en los padres de familia.

DENUNCIA

Begazo recordó que la municipalidad provincial se había comprometido a implementar medidas como la instalación de botones de pánico en las unidades de transporte, cámaras de videovigilancia y la reincorporación de cobradores para reforzar la seguridad, pero ninguna de estas disposiciones se ejecutó. “No se cumplió con lo prometido, y esto agrava el problema”, criticó.