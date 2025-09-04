Al menos 10 personas protestaron hoy frente a la sede del Ministerio Público, situada en la avenida La Paz de la ciudad de Arequipa, para dar celeridad a las denuncias de estafas en contra de la inmobiliaria Acopal

Afirman que serían alrededor de 200 afectados con las inversiones de dinero que han realizado hace cinco años. Al comienzo, la inmobiliaria devolvía los intereses generados y en los últimos tres años comenzaron los problemas.

Karen Quispe señaló que han cambiando en tres oportunidades de local, así como de abogados. “No dan la cara a lo que reclamamos. Actualmente me deben 150 mil soles, hace tres años dejaron de pagarme. Somos más de 200 personas, muchas de ellas no están en Arequipa”, dijo.

Quospe afirma que comenzaron a dar escusas. “Decían que el municipio no daba permisos para realizar las obras y no había dinero. Me mostraban videos de los proyectos, cuando iba a visitar las localidades estaban en nada, en terreno. Están embargados y también hipotecados”, apuntó.

Mientras, otro de los afectados informó que en el 2021 compró un terreno en el distrito de Sachaca y apostaron por la inmobiliaria para comenzar la obra. “Hemos dado una buena cantidad de dinero. Ahora se hacen los desentendidos y nos dicen que hablemos con sus abogados. Invertimos más de 30 mil dólares y nos devolvieron 600 dólares”, apuntó.

