Un violento asalto conmocionó el último fin de semana al distrito de Yauca, en la provincia de Caravelí. Una banda de delincuentes, haciéndose pasar por policías, irrumpió en las instalaciones de la empresa procesadora Soley Metal y logró apoderarse de material valorizado en 2 millones de dólares.

De acuerdo con la información policial, el ataque ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando al menos ocho sujetos armados sorprendieron a los trabajadores de la compañía.

FALSOS POLICÍAS

Según los testimonios de los afectados, dos de los asaltantes vestían con gorras y chalecos que tenían los distintivos de la Policía Nacional, fueron ellos los que se acercaron a los vigilantes para sorprenderlos y reducirlos con rapidez. Tras neutralizar a los agentes de seguridad y despojarlos de sus armas, la banda tomó el control del campamento.

El objetivo del golpe era apoderarse de un cargamento de 181 sacos de carbón activado, unas nueve toneladas en total del producto.

Este material es esencial en la industria minera, pues se utiliza para retener partículas de oro durante su proceso de obtención. Sin embargo, su uso no se limita al rubro aurífero: también tiene aplicaciones en la purificación de agua, el tratamiento de intoxicaciones, la filtración de gases entre otros, debido a su alta capacidad para absorber impurezas y sustancias tóxicas.

SECUESTRO

Mientras se cargaba el botín en un camión, los delincuentes mantuvieron retenidos a unos 70 trabajadores por cerca de cinco horas. Nadie pudo salir del local ni comunicarse con el exterior hasta que la operación concluyó.

Los testigos del asalto señalaron que la banda utilizó dos camionetas Toyota Fortuner, una negra y otra gris, para movilizarse con rapidez y coordinar la fuga del lugar.

El coronel Eduardo del Campo, jefe de la Divincri Arequipa, informó que la banda criminal huyó con dirección a Nasca, en la región Ica. El camión empleado para el traslado del material fue hallado abandonado en la ruta hacia Ayacucho y, además, se descubrió que la unidad había sido robada a un transportista en la misma ciudad de Nasca, apenas unas horas antes del asalto a mano armada a los trabajadores de la empresa en Yauca.

DATO

Según las primeras pesquisas, los delincuentes habrían contado con información privilegiada sobre la presencia del valioso material, por lo que no se descarta que el dato haya salido desde la misma empresa.

El equipo de detectives de la unidad de Robos de la Divincri que fue desplazado a Yauca, continua en el lugar recabando los testimonios de los trabajadores, analizando las cámaras de seguridad entre otras diligencias con la finalidad de poder identificar a los criminales y establece si efectivamente tuvo una red de apoyo que facilitó la millonaria sustracción.

La presencia de los delincuentes con traje de policías puso en debate nuevamente la necesidad de regular la venta de la vestimenta e implementos de los efectivos, un asunto que también fue pusto a consideración por la autoridad regional de la PNP.

Hasta anoche seguían las acciones para dar con el paradero de los sospechosos y otros detalles entorno al asalto.