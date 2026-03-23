Tras los desbordes de la quebrada El Chullo, que dejaron miles de familias damnificadas, la subgerenta de Gestión del Riesgo de Desastres, ingeniera Luisa Macedo, anunció ante el Concejo Municipal que se proyecta rediseñar completamente el cauce de esta torrentera para evitar futuros desastres. Con ese objetivo, desde esta semana comenzará a trabajar una mesa de trabajo técnica dedicada a la rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada.

En su exposición, Macedo explicó que la quebrada nace en el volcán Chachani con un ancho de más de 200-300 metros en la parte alta, pero se reduce drásticamente en la zona urbana (solo tres metros en sectores como Chullo, Flora Tristán y cerca del colegio Lord Byron), un problema acumulado por construcciones irregulares desde 2003.

Ante esta realidad, señaló que se necesitan soluciones inevitables como expropiar algunas viviendas que se encuentran peligrosamente cerca de la torrentera. “Hay que expropiar algunas viviendas, hay que ampliar el cauce, pero sobre todo también hacerlo un poco más ancho para evitar problemas”. Esta mesa incluirá a los distritos involucrados y el objetivo principal será dar un cauce más seguro a la quebrada.

Precisamente para contar con expertos en el proceso, se solicitó apoyo a la Embajada de Estados Unidos para contratar técnicos especializados que ayuden a prevenir desastres futuros y reconstruir de forma definitiva la torrentera, informó la funcionaria.

DAÑOS

Cómo se recuerda, las intensas lluvias tuvieron lugar el 19 de febrero, activando la torrentera El Chullo y provocando los primeros desbordes que afectaron gravemente distritos como Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y el Cercado, con inundaciones de viviendas, arrastre de lodo, piedras y pérdidas materiales y humanas.

Tres días después, el 22 de febrero, nuevas precipitaciones más fuertes, con intensidades superiores a 15 mm/h y suelos ya saturados, empeoraron la situación, agravando los daños en las mismas zonas y extendiendo el impacto a miles de familias damnificadas.

Más de 4 mil personas fueron afectadas en la provincia, alrededor de 1 299 viviendas inundadas (44 de ellas inhabitables), y al menos seis fallecidos.