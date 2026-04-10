El proyecto integral de agua potable que busca abastecer a 23 pueblos del distrito de La Joya continúa sin terminar, pese a que fue planteado desde el año 2011. Así lo informó la regidora del municipio distrital, Alejandra Ramírez, quien señaló que aún se espera la liquidación técnica de la primera etapa por parte del Gobierno Regional de Arequipa.

La autoridad explicó que el retraso se debe a observaciones y falencias técnicas que todavía son revisadas por los funcionarios regionales. Sin embargo, indicó que existe preocupación entre la población debido a que el distrito mantiene un crecimiento constante y cada vez son más las familias que requieren este servicio básico.

POBLADORES ESPERAN SOLUCIÓN

Ramírez detalló que el proyecto beneficiaría a asociaciones y centros poblados del sector nuevo de La Joya, entre ellos zonas como San Camilo e Irrigación La Joya, donde actualmente muchas familias dependen del abastecimiento de agua mediante cisternas.

“Son 23 pueblos que necesitan contar con agua potable en sus hogares. Este proyecto viene desde el 2011 y esperamos que el Gobierno Regional pueda acelerar los trámites para darle una solución definitiva a nuestra población”, manifestó la regidora.

Asimismo, señaló que dirigentes y autoridades locales continúan realizando gestiones para lograr que el proyecto avance y pueda concretarse en beneficio de miles de habitantes del distrito.