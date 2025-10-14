La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), a través de la Gerencia de Desarrollo Social, ha puesto en marcha una la iniciativa comunitaria: la Jornada de Intervención en Bienestar Urbano. La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, en la cuarta cuadra de la céntrica calle Mercaderes, transformándola en un consultorio al aire libre.

Seis de las principales casas de estudios de la región participarán activamente: la Universidad Católica de Santa María (UCSM), la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la Universidad Católica San Pablo (UCSP), la Universidad La Salle, la Universidad Continental y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Junto a la academia, se suman la Red de Salud Arequipa–Caylloma y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), garantizando una atención integral y especializada.

Servicios Gratuitos y Directos

Gracias a esta colaboración, profesionales y equipos universitarios brindarán consejería y orientación directa y gratuita sobre diversos problemas que afectan a las familias arequipeñas.

Entre los temas que se abordarán se encuentran la ansiedad, depresión, estrés, problemas de autoestima y adicciones, así como la crucial prevención del suicidio y la orientación en casos de violencia familiar.

Esta acción se enmarca en la conmemoración del mes de la salud mental y actúa como antesala al mes de la prevención de la violencia de género y familiar, subrayando el compromiso municipal de generar espacios de escucha y acompañamiento comunitario para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.